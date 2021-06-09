Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları..

Fantastik, aksiyon ve macera türündeki Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu, senaryosu ise Joby Harold'a ait olan Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrollerinde Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey ve Jude Law gibi usta oyuncuların rol aldığı 2017 yapımı fantastik, aksiyon ve macera türündeki Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi, vizyonda kaldığı sürede yoğun ilgi görmüştü.

Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken filmi 9 Haziran tv yayın akışında görenler, Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? İşte Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları...

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir.

Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur, gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?