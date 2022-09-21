Annesinin ölümü sonrası tahta oturan Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni merak ediliyor. Peki, Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman yapılacak 2022?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası oğlu Prens Charles tahta oturdu ve kral olduğunu ilan etti.

Kraliçe'nin cenazesi bugün defnedilirken, gözler Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine çevrildi.

Annesinin ölümünden sonra krallığı duyurulan ve çeşitli sözleşmelere imza atan Charles, tac giyme töreninden sonra resmi görevlerine başlayacak.

Kral'ın taç giyme töreninin planlaması ise 'Altın Küre Operasyonu' adı altında devam ediyor.

1 haftadır devam eden bu süreç ile ilgili, "Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman yapılacak 2022?" sorusu gündem oldu.

Peki,Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman yapılacak?

İngiliz kaynaklara göre; yeni hükümdar taç giyme törenini annesi Elizabeth'in taç giymesinin 70. yıldönümüne denk gelen 2 Haziran 2022 tarihinde yapmayı planlıyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninin hazırlıkları, tacı kabul ettiği Şubat 1952'de başlamıştı. Ancak kraliçe olarak taç giymesi tahta oturmasından 16 ay sonra yani 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşmişti.