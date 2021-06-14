Kral Kaybederse dizi konusu nedir? Budayıcıoğlu'ndan bir hikaye daha...

Gülseren Budaycıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabında uyarlanacak “Kral Kaybederse” dizisi için hazırlıklar sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı Kral Kaydeberse dizi konusu nedir?

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı iddialı dizilerin ardından son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekranlara uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabının da dizi olarak uyarlandığı, başrolünde de Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı iddiaları gündeme düştü.

İddiaların ardından "Kral Kaybederse konusu nedir, Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse kitabının özeti.. gibi araştırmalar hızlandı.

Peki Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİ KONUSU

Kenan çok yakışıklı ancak narsist ve vurdumduymaz bir adamdır. Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı travmaları onu bu hale getirmiştir. Tüm güzel kadınlar genç adamın etrafında pervane olsa da bu adam bir anda egosunu paramparça bulur.

KRAL KAYBEDERSE KİTAP ÖZETİ

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.