Kral Kaybederse'nin Özlem'i bakın kimin kızı çıktı! Meğer Nilperi Şahinkaya'nın babası...

Yağmur Uçar
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, salı akşamları ekrana geliyor.
Halit Ergenç ve Merve Dizdar'lı oyuncu kadrosunda Nilperi Şahinkaya da dikkat çekiyor.
Dizinin "Özlem"i olan Nilperi Şahinkaya; Handan'ın yakın arkadaşı, Kenan'ın Handan’dan sonraki eşi olarak karşımıza çıkacak.
Performansı ile öne çıkan Şahinkaya'nın özel hayatı da merak konusu.
Ünlü oyuncu hakkında bilgi araştıranlar, babasını duyunca şaşırıyor.
DİPLOPMAT KIZI
Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 yılında Senegal'de dünyaya geldi.
Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı.