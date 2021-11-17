KRT, Bahar Feyzan ile yollarını ayırdı

Canlı yayında Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini tartışırken "O kadar fazla testosteron var ki dillerde" diyen Bahar Feyzan, KRT'den fikir uyuşmazlığı nedeniyle ayrıldığını söyledi.

KRT'te yayınlanan Fikrini Söyle pogramının sunuculuğunu yapan Bahar Feyzan'dan ayrılık açıklaması geldi.

"KRT TV İLE FİKİR UYUŞMAZLIĞI NEDENİYLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "KRT TV ile fikir uyuşmazlığı nedeniyle yollarımızı ayırdık." diyen Feyzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BEN RÖVANŞİST DEĞİL, HABERCİYİM"

"Daha önce de belirttiğim gibi, sonuna eklenen CI ekinden başka hiç bir kurum, haberciyi daha haberci yapamaz. Hiçbir zaman kör muhalif ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben rövanşist değil, haberciyim"

Kanal, Bahar Feyzan'ın yerine Ayşen Şahin'i Fikrini Söyle programının moderatörlüğüne getirdi.

CANLI YAYINDA TESTOSTERONLU LÜTFÜ TÜRKKAN YORUMUNDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta canlı yayında, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi tartışılırken Bahar Feyzan'dan dikkat çekici bir yorum gelmişti.

Feyzan, "Siyaseten çok acayip, böyle üslubun çirkinleştiği tuhaf bir maço dil var. O kadar fazla testosteron var ki dillerde yani yemin ediyorum Türkiye'de şişeleyip ihraç etsek, ekonomi problemi kalmayacak" demişti.

KRT'de Bahar Feyzan'ın testosteronlu Lütfü Türkkan yorumu VİDEO ARŞİV