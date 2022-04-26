Türkiye'deki mültecilerin gönderilmesi konusunda canlı yayında Mehmet Metiner ve Sinan Oğan arasındaki tartışma büyüyünce Metiner Stüdyoyu terk etti.

KRT TV'de Seçil Özer'in sunduğu Referans programı son zamanların en hararetli tartışmalarından birine sahne oldu.

Programın konukları Mehmet Metiner ve Sinan Oğan, kamuoyundaki en büyük tartışma konusu olan göçmenlerin geri gönderilmesi konusunu ele alırken ortam bir anda gerildi.

KRT TV'de Mehmet Metiner ve Sinan Oğan tartışması VİDEO

"Ya Türkçe bilmiyor ya da işine gelmiyor"

İkili arasındaki tartışmanın fitilini Sinan Oğan'ın, "Stütyodaki konuğunuz ya Türkiye Türkçesi'nden bi' haber ya da işine gelmiyor..." sözleri ateşledi.

Metiner bu sözlere, "İşte saygısızlık bu..." şeklinde karşılık verdi.

Oğan'ın daha üst perdeden, "Yaa bi' sus Allah aşkına..." ifadeleri ise gerginliği daha da artırdı.

"Yaptığınız saygısızlık"

Metiner karşısınsaki Oğan'a "Sizin bu yaptığınız saygısızlık. Ben Türk dili mezunuyum, size öğretebilecek kadar da Türkçeyi bilen biriyim..." ifadeleriyle cevap verdi.

"Neden müdahale etmediniz"

Oğan'ın, "Sabahtan beri beni çukura çekmeye çalışıyorsun." sözleri üzerine Metiner, araya giren moderatöre tepki göstererek neden kendisine yapılan 'saygısızlığa' müdahale etmediğini sordu.

Stüdyoyu terk etti

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Metiner mikrofonunu çıkartarak stütyoyu terk etti.