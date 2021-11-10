KRT'de Fikrini Söyle programında Bahar Feyzan, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında "O kadar fazla testosteron var ki dillerde, şişeleyip ihraç etsek, ekonomi problemi kalmayacak" dedi.

KRT'de Bahar Feyzan'ın moderatörlüğünde yapılan Fikrini Söyle programına Mustafa Hoş, Ayşen Şahin ve Şeyda Taluk konuk oldu.

Canlı yayında Bingöl'de bir şehit ağabeyine "Senin bacını s..rim" diyerek küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tartışıldı.

TESTOSTERONLU LÜTFÜ TÜRKKAN YORUMU

Olay sonrası grup başkanvekilliği görevinden istifa eden ve vekillikten de istifa etmesi beklenen Türkkan hakkında konuşan Bahar Feyzan, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz basında son bir kaç gündür özellikle yer alıyor. Lütfü Türkkan meselesi var. Bingöl'de şehit yakını olan bir vatandaşa ettiği küfürden sonra istifa etti görevinden, işte ondan sonra özür diledi. Fakat bir taraftan da iktidara yakın basın da bunun üzerine gitmeye devam ediyor. Milletvekilliği de düşürülmeli diye.

KRT'de Bahar Feyzan'ın testosteronlu Lütfü Türkkan yorumu VİDEO

"SİYASETEN ÜSLUBUN ÇİRKİNLEŞTİĞİ BİR MAÇO DİL VAR"

Diğer taraftan da gelen eleştiriler var tabi ki, o zaman Meral hanıma küfürler edildiğinde hakaretler edildiğinde o şahısları niye görmüyorsunuz, sadece bunu tek taraflı görüyorsunuz diye.

Hakikaten siyaseten çok acayip, böyle üslubun çirkinleştiği tuhaf bir maço dil var Şeyda hanım, biber mi sürmek lazım o dillere.

"O KADAR FAZLA TESTOSTERON VAR Kİ DİLLERDE..."

O kadar fazla testosteron var ki dillerde yani yemin ediyorum Türkiye'de şişeleyip ihraç etsek, ekonomi problemi kalmayacak kadar testosteronun hakim olduğu ve rahatsız edici bir dil var"

"YÜZDE 50 KUMPAS"

Öte yandan Ayşen Şahin de Lütfü Türkkan olayında kara propaganda yapıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra ortaya böyle birkaç şey çıkabilir. Lütfü Türkkan haksızdır ama haklı olduğu noktalarda da birini harcamak için bu komplolar oluşabilir. O yüzden herkes biraz tetikte olsun. Basit görünen bir şey ama bir kara propagandadır. Yüzde 50 kumpas olma ihtimali var. Bunla ilgili tepki göstermeden önce bir sakince düşünelim"