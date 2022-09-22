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    Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaför ve berberlerin saatleri değişti mi?

    Erkek ve kadın kuaförlerinin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaföre ve berberlerin saatleri değişti mi?
    • 22.09.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:31
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    Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaför ve berberlerin saatleri değişti mi?

    Bakım yaptırmak isteyen kadın ve erkekler, soluğu kuaförlerde alıyor...

    Daha bakımlı ve daha güzel gözükmek isteyenler, kuaförler sayesinde bu isteklerini gerçekleştirebiliyor.

    Ancak Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararına göre berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin haftada 1 gün kapalı olacağı açıklandı.

    İş çıkışlarında ya da izinli günlerinde işlerini halletmek için kuaföre gidenler de saatleri merak etmeye başladı.

    Yazın geç kışın ise daha erken kapatan kuaförlerin, bundan sonra nasıl bir sistemle çalışacağı araştırılıyor.

    Bu kapsamda da, "Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaföre ve berberlerin saatleri değişti mi?" soruları gündem oldu.

    Peki, Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaföre ve berberlerin saatleri değişti mi? İşte yanıtı....

    Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaföre ve berberlerin saatleri değişti mi?

    Erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları 1 Ekim’den itibaren haftada bir gün izin yapıp dükkanlarını sabah 8’de açıp, akşam 10’da kapatacak.

    Türkiye genelinde odalar, üyelerinin eğilimleri doğrultusunda izin yapmak istedikleri günü belirleyip sonucu valiliklere bildirecek.

    Kuaför ve berberler ne zaman çalışacak? Kuaför ve berberlerin saatleri değişti mi? #1


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