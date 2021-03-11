Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konuğu olan Kubat hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından merak ediliyor. Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli gerçek adı nedir? İşte Kubat'a dair bilgiler..

Her hafta birbirinden başarılı isimleri konuk alan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında Kubat yer alıyor.

Kendisini doğu ve batı müziğini birleştiren bir misyoner olarak tanımlaya Kubat'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler de gündeme geldi. Programın izleyicileri, ''Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Türk halk müziği sanatçısı Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?

KUBAT KİMDİR?

4 Ekim 1974 tarihinde Belçika’nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Ramazan Kubat, sahne adı olarak soyadını kullanmaktadır.

Amcası Kuran ezberi hafız olan Kubat'ın bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Kubat, beşinci yaş gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını Belçika'da atmış ve orada bulunan kiliselerin ayinlerinde ilahi okumuştur. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştiren bir misyoner olarak tanımlayan Kubat, 1996 yılında, "Kubat" adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayımlamıştır.

1990'lardan bu yana toplam 8 albüm çıkaran ünlü sanatçının son albümü, "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. 2014 yılında Belçika'da Eylem Eraydın ile evlenmiştir. Çiftin bir kızı vardır.

KUBAT ALBÜMLERİ

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz

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