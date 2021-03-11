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- Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?
Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 17:02
- Güncelleme : 11.03.2021 - 17:05
Her hafta birbirinden başarılı isimleri konuk alan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında Kubat yer alıyor.
Kendisini doğu ve batı müziğini birleştiren bir misyoner olarak tanımlaya Kubat'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler de gündeme geldi. Programın izleyicileri, ''Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Türk halk müziği sanatçısı Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?
KUBAT KİMDİR?
4 Ekim 1974 tarihinde Belçika’nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Ramazan Kubat, sahne adı olarak soyadını kullanmaktadır.
Amcası Kuran ezberi hafız olan Kubat'ın bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.
Kubat, beşinci yaş gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını Belçika'da atmış ve orada bulunan kiliselerin ayinlerinde ilahi okumuştur. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştiren bir misyoner olarak tanımlayan Kubat, 1996 yılında, "Kubat" adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayımlamıştır.
1990'lardan bu yana toplam 8 albüm çıkaran ünlü sanatçının son albümü, "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. 2014 yılında Belçika'da Eylem Eraydın ile evlenmiştir. Çiftin bir kızı vardır.
KUBAT ALBÜMLERİ
- 1996: Kubat
- 1997: Bugün
- 1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
- 2000: Arşiv 1-2-3
- 2003: Lokman
- 2005: Yare Doğru
- 2008: Kubat
- 2010: İnce İnce
- 2013: İyi Olacaksın
- 2016: Al Ömrümü
- 2018 Türküyüz
MÜZİK VİDEOLARI
- Esme Deli Rüzgâr
- Kara Ağaç
- Dermanımsın
- İnce İnce
- Halkalı Şeker
- Türküyüz
- Yar Yarası
FİLMOGRAFİ
- 2020: Kalk Gidelim
- 2014: Arkadaşım Hoşgeldin
- 2013: Güldür Güldür
- 2013: Leyla ile Mecnun
- 2011: Eyyvah Eyvah 2