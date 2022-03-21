Petrol
114.65
6.23%
Euro
16.35
-0.11%
Dolar
14.82
0.24%
Altın
921.30
0.81%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
609.862
0.33%
BTXN Coin
39.99
2.19%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Kubat'tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale'nin son hali inanılmaz...

    Alemin Kralı dizisindeki Nihale karakteri ile izleyici karşısına çıkan Ececan Gümeci, değişimiyle bir hayli şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kubat'tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale'nin son hali inanılmaz...

    ATV ekranlarının 2011-2013 yılları arasında yayınlanan sitcom dizisi Alemin Kralı, konusu ve kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı.

    67 bölüm süren Alemin Kralı dizisinin başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimler yer almıştı.

    Dizide Kubat ve Nihal çifti, izleyicilerin en çok güldüğü sahneler oluyordu. Acımasız ve şiddet uygulayan bir koca olan Kubat, Nihale'ye eziyetler etse de çok seviliyordu.

    Kendisinden vazgeçemeyen Nihale ise her daim kaşı gözü mor geziyordu.

    Kadına şiddeti işleyen dizi bir kesim tarafından "mesaj" olarak algılanırken, çoğu zaman da eleştirildi.

    NİHALE'NİN SON HALİ ŞAŞIRTTI

    Nihale karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Ececan Gümeci ise, oyunculuk yeteneği ile oldukça beğeniliyordu.

    Uzun zamandır bir projede yer almayan güzel oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

    39 yaşındaki oyuncu anneliğe adım atmasıyla birlikte büyük bir değişim yaşadı.

    İşte Alemin Kralı dizisinin Nihale'si Ececan Gümeci'nin son hali...

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #1

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #2

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #3

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #4

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #5

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #6

     

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #7

    Kubat tan çekmediği kalmamıştı! Alemin Kralı Nihale nin son hali inanılmaz... #8


    İlginizi Çekebilir

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    İsmail Kartal: Allah kalbimi biliyor
    Futbol

    İsmail Kartal: Allah kalbimi biliyor

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı
    Dünya

    Ukraynalı anne, eşi ve bebeğiyle yaşadığı saldırıyı anlattı

    Görüş Bildir