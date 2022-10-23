Kubilay Aka ile aşk yaşayan fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Siyahlar içinde paylaştı

Kubilay Aka ile aşk yaşayan fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Siyahlar içinde paylaştı

Son dönemde Ünlü oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla konuşulan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu kez derin göğüs dekolteli ve ceketli pozuyla olay oldu.

Vatanım Sensin, Aşk101, Çukur gibi pek çok dizide rol alan Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Aka ile birlikte poz vermiş ve şarkıcı Berkay'ın konserinde görüntülenmişti.

5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldiği bilinen 28 yaşındaki Danla Bilic, konsere Kubilay Aka'yla giderek ilk kez birlikteliklerini doğrulamıştı. Bilic, sosyal medya hesabı üzerinden Aka ile beraber çekildiği fotoğrafını da paylamıştı.

Makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan ve bu kanalla şöhretini artıran ismin asıl ismi Neslihan Damla Aktepe'dir.Feonmen isim kanalında kısa sürede büyük ölçüde abone artışı göstermiştir. İlerleyen süreçte vlog türündeki videolar da yüklemiştir ve çeşitli televizyon programlarına da katılım göstermiştir. Ocak 2021 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,9 milyon aboneye ulaşan isim Instagram hesabında ise 6 milyon takipçiye sahiptir.

Derin göğüs dekolteli ayna pozuyla dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden Bilic, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla takipçilerini büyüledi. Siyah bir takım elbise giydiği görülen Bilic, paylaşımına "Pazar rahatlığı günaydın" notunu ekledi.

"Cenaze vardı, ona bir uğradım"

Bilic'in yine ceketle çekildiği bir başka fotoğrafına "Kimse bilememiş, toplantıya ya da nikaha gitmiyorum. Cenaze vardı ona bir uğradım." notunu eklemesi de dikkat çekti.

İşte Danla Bilic'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...