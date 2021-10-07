Kubilay Aka oynadığı Aşk 101 dizisinin yeni sezon tanıtımında, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum" dedi. Sözleri tepki çeken Aka, yeni bir açıklama daha yaptı.

Miray Daner ile yaşadığı aşkla ve Çukur dizisindeki oyunculuğu ile yıldızı parlayan Kubilay Aka, Aşk 101'in yeni sezon tanıtımında talihsiz açıklamalar yaptı.

Aka, ''Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum.

Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok.'' dedi.

Bu sözler özellikle sosyal medya üzerinden tepki alırken, herkes gözünü Miray Daner'e çevirdi.

Daner ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak adına sosyal medyadan, ''Kurtulmuşsun'' yorumları geldi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Aka yeni bir açıklama daha yaptı.

"İFADE EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Kubilay Aka, konuyla ilgili açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi bütün Türk halkından özür dilemediğim için özür diliyorum. Orada canlı yayın heyecanının yanında zamansal sıkıntılar vardı. O yüzden söylemek istediğimi tam ifade edemedim, yanlış anlaşılmışım biraz.

'Minnet etmem' gibi bir kelime çıkmış ağzımdan. Olabilir canlı yayın heyecanıdır. Ama orada söylemek istediğim şey; özür çok değerli bir şey, çok özel bir şey benim için.

Kubilay Aka 'Özür dilemem' demişti! Canlı yayın heyecanı, ifade edemedim, özür dilerim, olabilir... VİDEO





"BU YAŞA KADAR ÖZÜR DİLEMEDEN GELMEDİM"

Benim annemin, babamın bana öğrettiği; bir kişiden özür diliyorsan eğer bir hatayı bir kere yapacaksın demektir. Bunu teminatını veriyorsun demektir. Ve bir daha aynı kişinin karşısına geçip aynı hatadan dolayı özür dilersen bu benim için daha büyük bir utanç olur.

O yüzden özür kısmını en sona bırakırım önce bir gönül almaya çalışırım. Olayım odur o yüzden 'Özür dilemem' dedim. Ama özür dilerim tabii ki. Yani 27 yaşındayım herhalde bu yaşa özür dilemeden gelmiş olmam imkansız olur."