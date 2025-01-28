TV100 canlı yayınında bu akşam yaşanılan bir talihsiz olay, medyanın gündeminde geniş yer edindi...

Ana Haber Spikeri Gazeteci Kübra Par, bülteni kapatırken canlı yayın kazası yaşadı..

Seyircilerine veda eden Par'ın yaptığı bir el hareketi ekranlara yansıdı..

HAREKETİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kübra Par, el hareketinin yönetmeniyle arasındaki bir şaka olduğunu ve tüm izleyicilerden özür dilediğini söyledi.

"İZLEYİCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Par şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.



Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış.



Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur.



Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim.