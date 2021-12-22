- Haberler
- Medya Haberleri
- Kübra Par: Korona yasaklarını anlamaya çalışır gibi hissettim
Kübra Par: Korona yasaklarını anlamaya çalışır gibi hissettim
Habertürk canlı yayınında yeni ekonomi modeli ve döviz planı konuşulurken, uzmanların açıklamaları sunucu Kübra Par'ı zor durumda bıraktı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 01:07
- Güncelleme : 22.12.2021 - 01:13
Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında, yeni ekonomi modelinin maddeleri tartışıldı.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ile Prof. Dr. Ersan Şen arasındaki diyalogun arasında moderatör Kübra Par, ilginç bir yorumda bulundu.
"KENDİMİ BİR AN SALGIN DÖNEMİNDEKİ YASAKLARI ANLAMAYA ÇALIŞIR GİBİ HİSSETİM"
Yeni ekonomi modelini salgın döneminde alınan kısıtlamalarla kıyaslayan Par, "Kendimi bir an salgın dönemindeki yasakları algılamaya çalıştığımız günlerdeki gibi hissettim" dedi.
Kübra Par'ın zor anları: Korona yasaklarını anlamaya çalışır gibi hissediyorum VİDEO