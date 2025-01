TV100 canlı yayınında bu akşam yaşanılan bir talihsiz olay, medyanın gündeminde geniş yer edindi...

Ana Haber Spikeri Gazeteci Kübra Par, bülteni kapatırken canlı yayın kazası yaşadı..

Seyircilerine veda ederken yaptığı bir el hareketinin ekrana yansımasının ardından çok üzüldüğünü dile getiren Kübra Par, bugün bülteni özür konuşmasıyla açtı.

"Bana hiç yakışmadı" diyen Par, "Dün bir an basiretim bağlandı, jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşündüm. Özür dilerim" dedi.

"ÇOK MAHCUBUM, BANA HİÇ YAKIŞMADI"

Par, şu ifadeleri kullandı:

Bugün benim için zor bir gün…



Karşınıza bir gazeteci olarak değil bir kardeşiniz, ailenizden biri olarak yayınımıza bir özürle başlamak istiyorum.



Dün yayınımızı kapatırken büyük bir hata yaptım.



Çok mahcubum…



Bu mahcubiyetle karşınızdayım…



Televizyonculuk dikkat ve özen gerektirir.



Canlı yayınlarda bu stüdyoda bulunduğumuz her an sizlerin karşısında olmanın sorumluluğu içinde davranmak zorundayız.



Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım.



Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşünerek bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum.



Bana hiç yakışmadı…