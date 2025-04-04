İşte Benim Stilim'in Sibel'i bakın ilk hangi yarışmaya katılmış!

Yağmur Uçar

Moda yarışmalarının efsaneleri arasında yer alan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından ekranlara iddialı bir dönüş yaptı.

TV8 ekranlarında yeniden başlayan program, izleyicilere sadece yeni yüzler değil, geçmişten tanıdık bir sürpriz de sundu.

Bir dönem dikkatleri üzerine çeken Sibel Serbest, bu kez stilini konuşturmak üzere podyuma çıktı.

Moda tutkunlarının merakla takip ettiği programda Sibel’in katıldığı ilk yarışma ise merak konusu oldu.

Geçmişte Çağrı Özer ile yaşadığı ilişki ve son dönemde sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Sibel Serbest, "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı ile hatırlanıyor.

Tekstil işiyle uğraşan Serbest, modayla ilgili olduğundan şimdilerde ise İşte Benim Stilim'de yürüyor.