Küçük Besleme'nin Bilge'si öyle bir değişti ki! 'Resmen küllerinden doğmuş'

Küçük Besleme'nin Bilge'si öyle bir değişti ki! 'Resmen küllerinden doğmuş'

90'lı yılların acıklı dizisi Küçük Besleme'deki Bilge karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nur Kulakoğlu, ekranlardan uzakta. Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, yeni mesleğiyle de şaşırtıyor.

Küçük Besleme dizisi, 1999 yılında yayın hayatına başladı ve Türk televizyon tarihinin en dramatik yapımlarından biri oldu.

Başrollerinde Tomris Oğuzalp, Nur Kulakoğlu, Kuzey Vargın ve Esmeray'ın yer aldığı dizi, Kemalettin Tuğcu'nun aynı isimli eserinden uyarlandı.

'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu kısacık saçları ve masumluğuyla tanınmıştı.

36 yaşındaki Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.

"Hanımım, hanımım" repliğiyle akıllara kazınan, hanımından sürekli tokat yiyip, hala hanımına toz kondurmayan Nur, Küçük Besleme dizisinden sonra hiçbir projede yer almadı.

Oyunculuğu bıraktı, işte son hali

Ekranları güzel oyuncu Anadolu'da mütevazı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Değişimi ile görenleri hayrete düşüren Nur Kulakoğlu'nun yeni mesleği de duyanları şaşırtıyor.

1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Nur şimdi evli ve Batman Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.