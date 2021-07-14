Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

Komedi türündeki Küçük Esnaf filmi, bu akşam televizyon izleyicilerinin karşısına çıkacak. Peki Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu, başrolünü ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor.

2016 yılında vizyona giren komedi türündeki Küçük Esnaf filmi; aşkın, arkadaşlığın ve ailenin birbirinden ilginç hallerine yer veriyor.

Mahallenin çilingiri olan Berhudar'ın başına gelen komik olayların gösterildiği filmde izleyiciler kahkahaya doyuyor.

Eğlenceli konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da iddialı yapımlar arasında yer alamn Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul’un Samatya, Kadırga ve Ağva bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Küçük Esnaf filminde kendi halinde çilingirlik yapan Berhudar'ın hiç beklemediği bir anda mafya ile karşı karşıya kalması anlatılıyor.

Berhudar, kendi halinde küçük bir esnaf olarak çalışmaktadır. Babasının vefatının ardından ortaya beklemediği bir durum çıkar. Çünkü babası sağ iken mafyadan borç para almıştır ve o ölünce miras olarak Berhudar’a babasının mafyaya olan borcu kalır.

Berhudar kısa süre içinde parayı toparlayıp mafyaya olan borcunu kapatmaya çalışırken, olayların ardı arkası kesilmez.

Berhudar, bir yandan mafyadan kaçmaya çalışırken, aile, aşk ve arkadaşlık üzerine birbirinden ilginç ve unutulmayacak olaylar yaşar.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI