Küçük Gelin dizisiyle tanındı! Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı...

Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra rolüyle akıllara kazınan Çağla Şimşek, son haliyle herkesi şaşırtıyor.

2013-2015 yılları arasında yayınlanan aile ve dram türündeki Küçük Gelin dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Başrollerinde Çağla Şimşek, Orhan Şimşek, Gözde Mukavelat, Bengi Öztürk Akkaya, Arda Esen ve Ufuk Şen'in yer aldığı Küçük Gelin dizisi, final yapmadan ekranlara veda etti.

Toplam 3 sezon süren dizi, Şanlıurfa'da ağabeyinin canını kurtarmak için berdel yapılan 13 yaşındaki Zehra'nın dram dolu hayatını ekranlara taşıdı.

Dizide yaşadığı acılar nedeniyle izleyicileri derinden yaralayan Zehra karakterini ise çocuk oyuncu Çağla Şimşek canlandırdı.

Son projesi Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle öne çıkan oyuncu, beğenilen isimler arasında.

Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Güzel oyuncu, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor.