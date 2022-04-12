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    • Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek'e bir de şimdi bakın! Son hali 'Bu kadar güzel olunmaz ki' dedirtiyor

    Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek'e bir de şimdi bakın! Son hali 'Bu kadar güzel olunmaz ki' dedirtiyor

    Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra rolüyle akıllara kazınan Çağla Şimşek, son haliyle herkesi şaşırtıyor. Mavi gözleriyle dikkati çeken Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile görenleri büyülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:53
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    Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek'e bir de şimdi bakın! Son hali 'Bu kadar güzel olunmaz ki' dedirtiyor

    2013-2015 yılları arasında yayınlanan aile ve dram türündeki Küçük Gelin dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

    Başrollerinde Çağla Şimşek, Orhan Şimşek, Gözde Mukavelat, Bengi Öztürk Akkaya, Arda Esen ve Ufuk Şen'in yer aldığı Küçük Gelin dizisi, final yapmadan ekranlara veda etti.

    Toplam 3 sezon süren dizi, Şanlıurfa'da ağabeyinin canını kurtarmak için berdel yapılan 13 yaşındaki Zehra'nın dram dolu hayatını ekranlara taşıdı.

    Dizide yaşadığı acılar nedeniyle izleyicileri derinden yaralayan Zehra karakterini ise çocuk oyuncu Çağla Şimşek canlandırdı.

    Sektöre çocuk yaşta adım atan ve "Küçük Gelin" dizisi ile büyük bir üne kavuşan Çağla Şimşek, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

    Masmavi gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Şimşek, son olarak ''El Kızı'' dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

    Çağla Şimşek büyüdü

    Hayat Devam Ediyor ve Küçük Gelin dizilerinde gösterdiği performansıyla akıllara kazınan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile şaşırtıyor.

    Şimdilerde genç bir kız olan Şimşek'in son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

    Instagram'da 2 milyon aşkın takipçisi bulunan 20 yaşındaki oyuncuya "Bu kadar da güzel olunmaz ki" yorumları yapılıyor.

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #1

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #2

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #3

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #4

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #5

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #6

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #7

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #8

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #9

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #10

    Küçük Gelin in yıldızı Çağla Şimşek e bir de şimdi bakın! Son hali Bu kadar güzel olunmaz ki dedirtiyor #11


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