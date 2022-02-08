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    Küçük Kadınlar'ın bahtsız Cansu'su büyüdü! Selin Ilgar'ı yolda gören tanıyamaz...

    Küçük Kadınlar dizisinde beş kardeşin en küçüğünü canlandıran oyuncu Selin Ilgar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 18:05
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    Küçük Kadınlar'ın bahtsız Cansu'su büyüdü! Selin Ilgar'ı yolda gören tanıyamaz...

    Başrollerini Elit İşcan, Fulya Zenginer, Hande Soral gibi isimlerin paylaştığı Küçük Kadınlar dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Selin Ilgar, büyüdü.

    5 kız kardeşin hayat mücadelesini konu edinen dizide, sessizliğiyle yürek burkan Cansu karakteri izleyenler tarafından beğeni toplamıştı.

    Selin Ilgar her ne kadar Küçük Kadınlar dizisindeki Cansu karakteriyle akıllara kazınsa da, daha öncesinde Sihirli Annem ve El Gibi projelerinde rol aldı.

    Son hali merak konusu olan Ilgar, genç kız oldu.

    KOCA KIZ OLDU

    Şimdi 21 yaşında olan Ilgar, dünyayı geziyor ve anılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Küçük Kadınlar'ın Cansu'su Selin Ilgar'ın şimdiki hali...

    Küçük Kadınlar ın bahtsız Cansu su büyüdü! Selin Ilgar ı yolda gören tanıyamaz... #1

    Küçük Kadınlar ın bahtsız Cansu su büyüdü! Selin Ilgar ı yolda gören tanıyamaz... #2

    Küçük Kadınlar ın bahtsız Cansu su büyüdü! Selin Ilgar ı yolda gören tanıyamaz... #3

    Küçük Kadınlar ın bahtsız Cansu su büyüdü! Selin Ilgar ı yolda gören tanıyamaz... #4

    Küçük Kadınlar ın bahtsız Cansu su büyüdü! Selin Ilgar ı yolda gören tanıyamaz... #5

     

     

     


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