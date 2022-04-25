'Küçük Onur' diye bilirdik! Onur Sarıkaya'yı yıllar bakın ne hale getirdi...

'Küçük Onur' diye bilirdik! Onur Sarıkaya'yı yıllar bakın ne hale getirdi...

Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söylemesiyle bir gecede tanınan Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya'nın son hali ortaya çıktı. Küçük Onur'un yıllar sonraki değişimi, görenleri şoke etti.

90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor.

25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.

Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.

Acı Günler, Aynalı Tahir, Deniz Show, Reyting Hamdi gibi yapımlarda rol alan Sarıkaya, ekran macerasını bitirdi.

Küçük Onur, 40 yaşında

Şimdilerde çocukluk döneminden çok farklı bir yaşam süren Onur Sarıkaya'nın son hali sevenleri tarafından merak ediliyor.

Özellikle 'Karate Can' dizisi ile adından söz ettiren, albümleri adeta yok satan 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

40 yaşında olan Sarıkaya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Küçük Onur'un şimdiki hali...