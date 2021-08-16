Küçük Yalanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Yalanlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2020 yılında gösterime giren komedi türündeki Küçük Yalanlar filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Küçük Yalanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar

Yönetmen koltuğunda Bora Onur'un oturduğu, başrollerinde ise Nevra Serezli, Ümit Kantarcılar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı küçük Yalanlar, filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Konusu ve oyuncuları oldukça merak edilen Küçük Yalanlar filminde, Eda ve Sarper'in yollarının kesişme hikayesi anlatılıyor.

Peki Küçük Yalanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Küçük Yalanlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KÜÇÜK YALANLAR KONUSU NEDİR?

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Küçük Yalanlar filmi, bir dram ve aşk hikayesini anlatıyor.

Eda'nın sakin ve küçük dünyası, gizli polis Sarper'le tanışınca değişir. Beklenmedik bir aşk bütün sırları ortaya çıkaracaktır.

KÜÇÜK YALANLAR OYUNCULARI