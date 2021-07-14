Küçüklüğü hala akıllarda...Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin değişimi

Yayınlandığı döneme damgasını vuran edebi eser uyarlaması olan 'Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si büyüdü... Şebnem Ceceli'nin son halini görenler, tanımakta zorluk çekti. İşte değişimi...

'Yaprak Dökümü' dizisinde, Tekin Ailesi'nin en küçük kızı 'Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali görenleri şaşırttı.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara geldi.

Evin en küçük üyesi 'Ayşe' yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi ve ekrandan uzaklaştı.

Televizyon ekranlarında yaz günlerinde yeniden yayınlanan ve finaliyle 11 yıl sonra tekrar gündeme oturan Yaprak Dökümü, izleyicileri tekrar duygulandırdı.

Ayşe karakterinin son hali ise merak konusu oldu.

Henüz 5 yaşındayken rol aldığı Yaprak Dökümü dizisinden sonra ekranlarda pek yer almayan Şebnem Ceceli, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...

ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır. 2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta. 20 yaşında olan Ceceli bekardır. Oyuncunun şarkıcı Mustafa Ceceli ile akrabalığı bulunmamaktadır, aralarında ailevi bir bağlantı yoktur.