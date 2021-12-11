Küfürlerin nedeni ortaya çıktı! Hasan Can Kaya'nın bilinmeyen hastalığı...

Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya'nın bilinmeyen hastalığı ortalığı çıktı. Ünlü sunucunun Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği iddia edildi. Peki Koprolali nedir, belirtileri neler?

Dijital içerik dünyasının popüler komedyeni Hasan Can Kaya, hızlı bir yükselişle başarıyı yakaladı.

Kariyer basamaklarını tırmanan genç komedyen, son programındaki ağır küfür içerikli ifadeler nedeniyle gündemde...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Exxen Platformu'nda yayınlanan Konuşanlar programını sunan Hasan Can Kaya hakkında inceleme başlattı.

RTÜK, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' diyerek program hakkındaki kararını duyurdu.

Komedyen Hasan Can Kaya hakkında şaşırtan bir iddia ise ortaya atıldı.

Gazeteci Arif Hür’ün iddiasına göre, ünlü komedyen koprolali hastalığı ile mücadele ediyor.

HASAN CAN KAYA "KOPROLALİ" HASTASI MI?

Arif Hür’ün yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylüyorum ki; Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikâr.

Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır. Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur."





KOPROLALİ HASTALIĞI NEDİR?

İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir.

Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.