Küfürlü paylaşımları yüzünden başı belada! MasterChef Tunahan Ak diskalifiye olacak mı?

MasterChef Tunahan'ın, sosyal medyadan yaptığı küfürlü paylaşımları tepki çekti. Bu hareket, akıllara paylaşımları nedeniyle diskalifiye edilen Uğur'u getirdi. Peki MasterChef Tunahan Ak elenecek mi?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan Tunahan Ak, diskalifiye iddiaları ile milyonlarca izleyicinin gündeminde yer alıyor.

Sempatik tavırları ve yarışmadaki başarısıyla kısa zamanda izleyenlerin beğenisini kazanan Tunahan, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Twitter hesabı üzerinden yaptığı küfürlü paylaşımlarla takipçilerinden tepki gördü.

Sevilen yarışmacının yaptığı bu hareketin ardından geçtiğimiz sezon yarışan ve sosyal medya tweetleri nedeniyle diskalifiye olan Uğur adlı yarışmacı akıllara geldi.

Bunun üzerine yarışmanın sıkı takipçileri, "MasterChef Tunahan Ak elendi mi, diskalifiye olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef yarışmacısı Tunahan'ın diskalifiye iddialarına karşın detaylar…

TUNAHAN AK DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımlarla sevenlerini ve tüm izleyenlerini şaşırtan 19 yaşındaki Tunahan Ak ile ilgili akıllara gelen ilk soru ''diskalifiye edilir mi?'' sorusu oldu.

Yarışmanın başından bu yana kadar geniş bir hayran kitlesi elde eden Tunahan Ak'ın MasterChef öncesi de fenomen olduğu öğrenilmişti.

MasterChef Tunahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye edileceği iddiaları ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Genç yarışmacı daha önce kendisiyle alakalı çıkan iddialara karşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. İşte MasterChef Tunahan'ın açıklamaları...