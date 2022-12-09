Güzel oyuncu Hande Erçel, katıldığı bir tören önncesi çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel ismin eğlenerek verdiği pozlar, görenleri adeta mest etti.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisi sayesinde hayatımıza girdi ve tanınmaya başlandı. Güneşin Kızları'nda Selin'e hayat veren Hande, güzelliği ile tüm dikkatleri kısa süre içerisinde üzerine çekti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Hande, Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile de tanınırlığını artırmaya başladı.

Bu diziden sonra En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü de kazanan Hande Erçel, o dönem oyunculuğu ile eleştiriler aldı.

Özellikle Azize dizisi ile eleştirilerin odağı haline gelen Hande Erçel, TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde yer aldığı sırada annesi Aylin Erçel'i kaybetti.

Annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, zorlu sürecin ardından kariyerine geri döndü ve başarılı projelerde yer almaya devam etti.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile birlikte yer alan Hande, sosyal medya üzerinden ise en fazla takipçi saysına sahip olan ünlüler arasında yer alıyor.

29.2 Milyon takipçisi olan ve fotoğrafları 1 Milyon'dan fazla beğeni alan Hande, son attığı kareler ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Bir davet için hazırlanan ve hazırlandığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan Erçel, 1.5 Milyon'a yakın beğeni aldı.

Hande Erçel'in büyüleyen tarzı

Bugüne kadar birbirinden başarılı projelerde yer alan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara reklamlarla geri döndü. Başarılı reklam anlaşmalarına imza atan ve yeni projeleri beklediğini söyleyen Hande, yeğeni Aylin Mavi'nin kanser haberiyle sarsıldı.

Aylin Mavi'nin kanser haberinden sonra sık sık ailesiyle vakit geçiren ve yeğeninin durumunun iyiye gittiğini açıklayan güzel isim, katıldığı bir davet öncesi hazırlık aşamasını sosyal medya üzerindne hayranlarının beğenisine sundu.

Siyah tarzı ve ışıl ışıl parlayan şortu ile gecenin yıldızı olan Hande, 1,5 Milyon beğeni alarak rekor kırdı. Sosyal medya üzerinden aldığı beğeniler ve yorumlarla olay olan Hande Erçel, şu sıralar aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.