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    • Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz

    Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez sere serpe poz verdi.
    • 05.01.2023 - 19:49
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    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz

    Kuzey Yıldızı isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandırıyor. Ünlü isim, oyunculuğunun yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #1

    Sere serpe uzanıp dekolteli poz verdi!

    Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide yer alan Aktaş, 1998 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile kendisinden bahsettirmiştir.

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #2

    Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam filmlerinde rol alan isim, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde Benim Hayatım dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde ise yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'ine hayat veriyor.

    Beğeni yağmuruna tutuldu

    Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bacak dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Genç ismin sere serpe uzanıp poz verdiği paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #3

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #4

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #5

    İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #6

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #7

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #8

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #9

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #10

    Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan cesur poz #11


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