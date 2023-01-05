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Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz

Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez sere serpe poz verdi.