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- Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz
Külotlu çorabıyla sere serpe poz verdi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur poz
- 05.01.2023 - 19:49
Kuzey Yıldızı isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandırıyor. Ünlü isim, oyunculuğunun yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.
Sere serpe uzanıp dekolteli poz verdi!
Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide yer alan Aktaş, 1998 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile kendisinden bahsettirmiştir.
Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam filmlerinde rol alan isim, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde Benim Hayatım dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde ise yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'ine hayat veriyor.
Beğeni yağmuruna tutuldu
Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bacak dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Genç ismin sere serpe uzanıp poz verdiği paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...