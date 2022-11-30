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    • Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'dan cüretkar poz: "Maşallah"

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'dan cüretkar poz: "Maşallah"

    Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Aydoğan, bu kez külotlu çoraplı pozuyla beğeni topladı.
    • 30.11.2022 - 17:45
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    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'dan cüretkar poz: 'Maşallah'

    Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, dizi ile beraber şöhretini de çoğaltmıştı. Ünlü isim, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi birçok ismin yer aldığı dizide sahneleriyle gündeme gelmişti.

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #1

    Aydoğan, daha önce Aile Hükümeti filminde de rol almıştı ve 1997 yılında dünyaya gelmişti. Talento Menajerlik ile çalıştığı bilinen ünlü isim, tiyatronun yanında televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmişti. Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk kez 'Aile Hükümeti' isimli sinema filmi ile geçmiştir. Ünlü isim televizyon macerasına ise 2021 yılında, ‘Kahraman Babam’ dizisinde canlandırdığı ‘Menekşe’ karakteriyle başlamıştır.

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #2

    Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Aydoğan, geçtiğimiz dönemlerde Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle konuşulmuştu.

    Külotlu çoraplı pozuyla olay oldu!

    Genç oyuncu, bu kez külotlu çoraplı ve çizmeli pozuyla takipçilerden binlerce beğeni aldı. Cesur pozunu takipçileriyle paylaşan oyuncunun fitliği ise beğeni topladı.

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #3

    İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #4

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #1

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #6

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #7

    Külotlu çorabıyla yere yatıp poz verdi! Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan cüretkar poz: 'Maşallah' #8


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