Ünlü isim Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Erçel, bu kez külotlu çorap pozuyla takipçilerini mest etti.

Geçtiğimiz dönemlerde Halka, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol aldığı bilinen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hastalığını sosyal medya üzerinden yayınlamış ve bu gelişmeyle sevenlerini üzmüştü. Kızının tedavisine devam edildiğini de duyuran isme sevenlerinden binlerce destek mesajları yağmıştı.

Külotlu çoraplı pozu mest etti!

30 yaşında olan ve 18 Ocak 1992 doğumlu olduğu bilinen isim, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'yle verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Kızıyla deniz kenarında poz veren Erçel, dekolteli pozlarıyla da konuşulmuştu.

"Güzelliğin böylesi"

Erçel, bu defa külotlu çorap ve mini etekli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Siyah takımıyla arabanın içinde poz veren ünlü isme, "Bu ne güzellik?" , "Güzelliğin böylesi" ,"Kardeşin de sen de gönlümüzü çaldın" yorumları geldi.

İşte Gamze Erçel'in çok konuluşan ve beğenilen bazı fotoğrafları...