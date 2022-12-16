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    • Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den iddialı poz: "Güzelliğin böylesi"

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den iddialı poz: "Güzelliğin böylesi"

    Ünlü isim Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Erçel, bu kez külotlu çorap pozuyla takipçilerini mest etti.
    • 16.12.2022 - 15:33
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    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi'

    Geçtiğimiz dönemlerde Halka, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol aldığı bilinen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hastalığını sosyal medya üzerinden yayınlamış ve bu gelişmeyle sevenlerini üzmüştü. Kızının tedavisine devam edildiğini  de duyuran isme sevenlerinden binlerce destek mesajları yağmıştı.

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #1

    Külotlu çoraplı pozu mest etti!

    30 yaşında olan ve 18 Ocak 1992 doğumlu olduğu bilinen isim, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'yle verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Kızıyla deniz kenarında poz veren Erçel, dekolteli pozlarıyla da konuşulmuştu.

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #2

    "Güzelliğin böylesi"

    Erçel, bu defa külotlu çorap ve mini etekli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Siyah takımıyla arabanın içinde poz veren ünlü isme, "Bu ne güzellik?" , "Güzelliğin böylesi" ,"Kardeşin de sen de gönlümüzü çaldın" yorumları geldi.

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #3

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #4

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #5

    İşte Gamze Erçel'in çok konuluşan ve beğenilen bazı fotoğrafları...

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #6

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #7

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #8

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #9

    Külotlu çorap pozu mest etti! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den iddialı poz: 'Güzelliğin böylesi' #10


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