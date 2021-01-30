Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

74 ildeki 159 sinema salonuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15,9 milyon lira destek sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında sinema salonlarına yönelik destek çalışması başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktarılacak.

İŞLETMECİLER FAYDALANACAK

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak.

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yayımlandı.

EĞLENCE VERGİSİ, 0'A İNDİRİLMİŞTİ

Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan 'Eğlence Vergisi' oranı, 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan 'KDV' oranı da yüzde 1'e indirilmişti.