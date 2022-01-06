Kulüp dizisi 3.kısım yayınlanacak mı? 4 bölüm daha geldi...

Kulüp dizisi 3.kısım yayınlanacak mı? 4 bölüm daha geldi...

Netflix imzalı Türk dizisi Kulüp, ilk sezonuyla seyircilerin beğenisini kazanırken, 2. sezon da yayınlandı. Akabinde ise seyirciler "Kulüp 3. kısım gelir mi" merak ediyor.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi dikkat çekici isimlerin yer aldığı Kulüp dizisinin ilk kısmı 5 Kasım'da Netflix’te yayına girdi.

4 bölümden oluşan 2. kısmı ise 6 Ocak'ya yayınlandı.

1950’li yıllarda Beyoğlu gece hayatının perde arkasında İstanbul’daki sefaradların hikayesini anlatan Kulüp, dönemi yansıtan kostümleri, dekoru, müzikleriyle izleyiciyi resmen geçmişe götürüyor.

Uzun yıllar hapishaneden çıktıktan sonra, bebekken terk etmek zorunda kaldığı kızı Raşel’le bir araya gelen Matilda ve çevresindekilerin hikayesini anlatan Kulüp’ün hikayesi izleyenlerin beğenisini kazandı.

2 kısımdan oluşan toplamda 10 bölümü yayınlanan diziyi bir solukta bitirenler ise, yeni sezona dair gelişmeleri merak ediyor.

Kulüp dizisi 3. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak soruları dizi severlerin gündeminde.

KULÜP DİZİSİ 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

İlk kısmıyla büyük ses getiren yapım 6 Ocak Perşembe günü itibarıyla 2. kısmı paylaşıldı.

Netflix yapılan paylaşımda "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi.

Kulüp dizisinin 3. kısmı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak 2. sezon anlaşmasının yapılacağı öngörülüyor.