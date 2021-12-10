Kulüp'ün Çelebi'si Aziz'in Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı

Kulüp ve Aziz dizilerinde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın bir kız çocuğu babası olduğunu biliyor muydunuz? İşte Fırat Tanış'ın gözleriyle herkesi büyüleyen kızı...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Koyu Bilal karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Fırat Tanış, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Adem rolüyle ününe ün kattı.

Ekranların sevilen dizisi Arıza'da sergilediği performansla kendine hayran bırakan Fırat Tanış, şimdilerde Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'de ve Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde rol alıyor.

Kulüp dizisinde Çelebi rolüyle izleyici karşısına çıkan Tanış, Aziz dizisinde Mösyö Pierre karakterine hayat veriyor.

TAM BİR KARAKTER OYUNCUSU

Tam bir karakter oyuncusu olan Tanış, karakteristik yüzü sayesinde canlandırdığı her rolün hakkını veriyor ve karakterini adeta şaha kaldırıyor.

Hep en zor rollerde izlediğimiz Tanış; başarılı oyunculuğu, mütevazı yaşamı ve kişiliğiyle tüm Türkiye'nin en beğendiği oyuncular arasında yer alıyor.

Oyunculuğunun üzerine her zaman daha fazla koyarak ilerleyen başarılı oyuncu, beğeni çıtasını her seferinde daha da yukarıya çıkarmaya devam ediyor.

İş hayatındaki başarısı kadar özel hayatıyla da beğeni toplayan ünlü oyuncu, ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor.

KIZI GÖZLERİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Fırat Tanış'ın mütevazı aile yaşamı da hayranlık verici...

2014 yılında Kübra Tanış ile dünyaevine giren Fırat Tanış, sade ve sakin bir hayat sürüyor.

Bu mütevazi ve sakin hayata 2014 yılında dünyalar tatlısı bir kız bebek katıldı ve belki de Fırat Tanış'ı besleyen en önemli damarlardan biri oldu.

İşte Fırat Tanış'ın gözlerden uzakta büyüttüğü ve gözleriyle herkesi büyüleyen kızı Zeyno...