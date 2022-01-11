Kulüp'ün Çelebi'si Fırat Tanış'ın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın! Güzelliğiyle baş döndürüyor

Kulüp ve Aziz dizilerinde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın gözlerden uzak bir hayat süren eşi Kübra Tanış, duru güzelliğiyle büyülüyor.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç, Fırat Tanış ve Metin Akdülger'in yer aldığı Netlfix'in Kulüp dizisi, yayınlanan ikinci kısmıyla da seyirciyi ekrana kilitledi.

Dizide hayat verdiği Çelebi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Fırat Tanış, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı.

Fırat Tanış, ayrıca başrollerinde Damla Sönmez ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'de Mösyö Pierre karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

İki dizide de oyunculuğuyla adından söz ettiren Fırat Tanış, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncunun gözlerden uzak bir hayat süren eşi Kübra Tanış ise duru güzelliğiyle görenlerin başını döndürüyor.

ŞARKICILIK DA YAPIYOR

1975 yılında İstanbul'da doğan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalışan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına başladı.

Ardından Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile ve Beyaz Melek gibi yapımlarda rol aldı.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Fırat Tanış'ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kübra Tanış, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

Aşklarını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, Zeyno adında bir kızları bulunuyor.

Tanış, aile hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.