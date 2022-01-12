Kulüp'ün yahudi kızı Tasula, sosyal medyayı sallıyor! Dizideki hallerini unutun...

Netflix'in Türk yapımı dizisi Kulüp, büyük ilgiyle izleniyor. Tasula karakteriyle dikkat çeken Merve Şeyma Zengin ise sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki Netflix yapımı Türk dizisi Kulüp, kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti.

Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç, Suzan Kardeş, Metin Akdülger, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı dizi, 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olayları konu alıyor.

Dizide öne çıkan isimlerden biri ise "Tasula" karakterini oynayan Merve Şeyma Zengin oldu…

KULÜP'ÜN TASULA'SINA BİR DE INSTAGRAM'DAN BAKIN

Gülperi dizisinde hayat verdiği Nihal karakteri ile tanınan Merve Şeyma Zengin, güzelliğinin yanı sıra oyunculuk yetenekleri ile de ekran başındakileri kendisine hayran bıraktırdı.

1995 yılında dünyaya gelen başarılı isim lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde tamamladı.

Son olarak yer aldığı Kulüp dizisinde, kulübün dansçı kızlarından biri olan Tasula karakteriyle beğeni topladı.

27 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor

İşte Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin'in instagram paylaşımları...