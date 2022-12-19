Kupayı öpücüklere boğdu! Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun şampiyonluk kareleri...

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi'nin çocukluk aşkı olan eşi Antonella Roccuzzo, Dünya Kupası'nı öpmelere doyamadı.

Messi ve ailesi şampiyonluk sevincini yaşıyor...

2022 Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin, Messi'nin 3 golü ve 1 penaltısı ile kupayı kaldırdı.

Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak gösterilen Lionel Messi, Dünya Kupası'na da adını altın harflerle yazdırdı.

Kariyeriyle ön planda olan yıldız futbolcu Messi, eşi Antonella Roccuzzo ve çocukları ile şampiyonluğu kutladı.

Messi, eşini kupayla çekti

Messi kadar yakından takip edilen eşi Antonela Roccuzzo, kupayı elinde yükseltti.

19 milyon takipçili sosyal medyasından paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, kupayı öpücüklere boğdu.

Roccuzzo, eşi Messi'den Dünya Kupası'yla fotoğraflarını çekmesini isteyince, "hanımcılık kazandı" yorumları da beraberinde geldi.

İşte o kareler...