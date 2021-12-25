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    'Kurban olurum' diye severken Mehmet Şef'e kedi saldırdı

    MasterChef yeni bölüm fragmanında stüdyoya giren kediyi sevmek isteyen Mehmet Şef, yüzüne pati gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 17:17
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    'Kurban olurum' diye severken Mehmet Şef'e kedi saldırdı

    Jüri üyeliğini Somer Siviroğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, 26 Aralık Pazar akşamı eleme bölümüyle ekrana gelecek.

    Fragmanda yarışmada bir hafta daha kalmak için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi de dikkat çekti.

    ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR

    Elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan şeflerin verdiği sebzeleri kullanarak Kilis Tava yapmaya çalışıyor. Verilen sürenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler ise yarışmacılara puan verecek.

    Gecenin sonunda en az puanı alan yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

    MasterChef Türkiye 142. Bölüm Fragmanı VİDEO

    MEHMET ŞEF'E KEDİ SALDIRDI

    Çekim esnasında stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi gören Mehmet Yalçınkaya, kucağına alarak sevmek istedi.

    "Kurban olurum" diyerek kucağına aldığı kedinin yüzüne pati atmasıyla büyük bir şok yaşayan Yalçınkaya, hayvanı elinden bıraktı.

    O anlarda ise başta diğer jüri üyeleri olmak üzere yarışmacılar da kahkahaya boğuldu.

    Kurban olurum diye severken Mehmet Şef e kedi saldırdı #1

    Kurban olurum diye severken Mehmet Şef e kedi saldırdı #2

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