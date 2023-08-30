Kurban rolüne düşmeyin... Dolunay bu defa Balık burcunda! Gerçekler bir bir ortaya dökülecek... Uzman Astrolog Filiz İnsel, Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerini yazdı. İnsel yazısında, "Kurban rolüne düşmeyin" dedi.

ensonhaber.com

Ağustos ayı sona ererken, Balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay herkesi bir süre gözyaşlarına boğacak gibi duruyor...

Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay etkilerini ise Uzman Astrolog Filiz İnsel, Ensonhaber için kaleme aldı.

İnsel, dolunay yazısında şu ifadelere verdi;

Herkese merhabalar.. 31 Ağustos saat 04:35 sularında gökyüzünde bir Balık Dolunayı yaşayacağız. Mavi Süper Ay olarak adlandırdığımız bu doluna ile gökyüzünde ayı net ve parlak bir şekilde gözlemliyor olacağız.

Geçmiş konular gündemde

Dolunay, Balık burcunun 7 derecesinde meydana gelecek. Güneş ve ay karşı karşıya gelirken, karmanın lordu Satürn’de bu dolunaya eşlik edecek. Şimdilerde gökyüzünde bir çok gezegen retro harekette, bize geçmişi hatırlıyor ve geride yarım bıraktığımız işleri tekrar tamamlamak adına fırsat veriyor.

"Duygular kabarıyor..."

Üstüne bir de dolunay gelince duygular kabarıyor ve psikolojimizi iyice alt üst edeceğe benziyor. İşte bu yüzden bu başlığı kullandım. Balık burcu su elementi bir burç... Duygusal, spiritüel ve manevi anlamda bir takım temalar barındırır. İçinde sular ve denizler ile ilgilidir. Geçmiş ya da gelecekte önümüzde 10 günlük süreçte sizi psikolojik olarak yormasına izin vermeyin.



Kendinizi kurban ilan etmeyin. Başkalarının dertlerini kendinize dert etmemeye çalışın. Fazla empati insanı hasta eder. Dolunaylar olayların açığa çıkması ve görünür olması ile ilgilidir. Bu süreçte bilinçaltınızda yatan bazı sorunlarda ortaya çıkabilir.. Şimdi gelelim etkilerine...

Mavi dolunayın etkileri