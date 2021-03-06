Kürküyle dikkat çeken Nebahat Çehre: Etini yiyorlar ya, öyle bir şey

Kürküyle dikkat çeken Nebahat Çehre: Etini yiyorlar ya, öyle bir şey

Kürk ceketiyle görüntülenen usta sanatçı, 'Etini kesip yiyorlar ya büyük hayvanların sonra da derilerini satıyorlar. Kürküm de öyle' diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Son günlerde magazin dünyasında yaşanan "gerçek kürk" tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Bülent Ersoy'un kürk sevdası ünlüler camiasında da tartışmalara neden oldu. Bu olayların üzerine Çehre, giydiği kürküyle de dikkat çekti.

"ETİNİ KESİP YİYORLAR YA, ÖYLE BİR ŞEY"

Nebahat Çehre, "Üzerinizdeki gerçek mi?" sorusuna "Bilmiyorum. Zannediyorsam büyük hayvanların etini kesip yiyorlar ya; sonra da derilerini satıyorlar. Öyle bir şey zannediyorum." diyerek cevap verdi. BÜLENT ERSOY'U HATIRLATTI Üzerindeki kürkünü yıllar önce satın aldığını açıklayan usta sanatçı, artık kürk satışının da eskisi kadar çok olmadığını söyleyerek sahip olduklarını satıp cemiyetlere bağışlayacağını dile getirdi. Nebahat Çehre'nin bu sözleri dolabındaki 2 milyon TL'lik kürkleri bağışlayacağını açıklayan ve geçtiğimiz günlerde tilki kürkü giydiği için eleştirilen Bülent Ersoy'u getirdi.

"O KADAR SIKIŞTIRMAK HOŞ DEĞİL"

Kürk konularında hassas olduğunu belirten Nebahat Çehre, “Fakat insanlar artık özgür ne isterlerse yapsınlar” dedi.

Bülent Ersoy ile ilgili soru yöneltildiğinde ise “Onun kendi tarzı, kendi düşüncesi. O kadar sıkıştırmak falan da hoş değil.” ifadelerini kullandı.