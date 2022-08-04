Kurretülayn Matur kırmızı bikinili pozuyla mest etti! 'Semih çok şanslı'

Kurretülayn Matur kırmızı bikinili pozuyla mest etti! 'Semih çok şanslı'

Kurretülayn Matur tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Kurretülayn Matur kırmızı bikinisiyle paylaştığı fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti.Survivor yarışmasıyla ünlenen Semih Öztürk ile evli olan Matur sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da bol bol fotoğraf paylaşan ünlü fenomenin 949 bin instagram takipçisi bulunuyor.Paylaştığı kareler binlerce beğeni ve yorum alan Kurretülayn Matur dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kurretülayn Matur'un kırmızı bikinisiyle paylaştığı kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.İşte Kurretülayn Matur'un bikinili paylaşımı..

Kurretülayn Matur'un bazı instagram paylaşımları;