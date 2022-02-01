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    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi Dilara'nın pozları sosyal medyayı yıktı

    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Max Kruse'nin eşi Dilara, sosyal medya pozları ile gündem oldu. Birbirinden güzel ve cesur pozlar veren Dilara, hayranlarından bolca yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 20:34
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    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi Dilara'nın pozları sosyal medyayı yıktı

    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ancak ayrılışı oldukça olaylı olan futbolcu Max Kruse, şimdilerde Almanya'da top koşturuyor.

    Almanya'nın VfL Wolfsburg takımında top koşturan başarılı oyuncu, Dilara Mardine ile evlendi.

    25 Temmuz 2021'de Kürk kökenli sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi eden futbolcu, aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Maçta sevgilisi Dilara Mardine'ye Kürtçe olarak evlenme teklifi eden Kruse, romantizmi ile genç kızların beğenisini toplamıştı.

    Başarılı ve yetenekli futbolcunun eşi Dilara Mardine, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve birbirinden güzel kareler paylaşıyor.

    Paylaştığı kareler ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Dilara Mardine'e bazı karelerde eşine yer vermeyi ihmal etmiyor.

    MAX KRUSE'NİN EŞİ DİLARA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    Kürt kökenli sevgilisi Dilara Mardine'ye maçta evlenme teklifi eden Max Kruse'nin giydiği tişörtün üstünde kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazısı yer almıştı.

    Bu teklifle uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz ay hayatını birleştirdi. Başarılı futbolcunun eşi evlendikten sonra daha fazla dikkati çekmeye başladı ve sosyal medya pozlaro olay oldu.

    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse nin eşi Dilara nın pozları sosyal medyayı yıktı #1

    Instagram'ı aktif olarak kullanan Dilara Mardine eşi Max Kruse ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

    Mardine Instagram'da, 'dilaramardine' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 69 bin takipçisi bulunuyor.

    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse nin eşi Dilara nın pozları sosyal medyayı yıktı #2

    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse nin eşi Dilara nın pozları sosyal medyayı yıktı #3

    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse nin eşi Dilara nın pozları sosyal medyayı yıktı #4

    Kürtçe evlilik teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse nin eşi Dilara nın pozları sosyal medyayı yıktı #5


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