Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi

Kürtçeye bir tepkisinin olmadığını dile getiren Didem Arslan Yılmaz, yayından aldığı kişinin hakaretler savurduğunu söyledi.

Show TV'de ekrana gelen Asla Vazgeçme programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan bir kadını Kürtçe konuşması üzerine yayından aldı.

Didem Arslan Yılmaz, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı 8 maddelik açıklamayla cevap verdi ve özür diledi.

Yayından alınan kadının konuşulanları gizlemek istediğini bu yüzden Türkçe yerine Kürtçe konuşmak istediğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, kadını Kürt olduğu için değil küfür ettiği için yayından aldığını söyledi.

KIZLARA TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ

Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:

"1-Dünkü yayınımıza, Urfa’dan gelen Hayriye Taşcı, “babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin”diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.

2- Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır türkçe konuştu, önce kızlara türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

KÜRTÇE KONUŞARAK GİZLEMEK İSTEDİ

3- Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.

KÜRT OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALDIRMADIM

4-Türkan hanımı, kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

5- Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok….

İNGİLİZCE DE KONUŞMAK İSTESEYDİ AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM

6- Hala Türkan hanım, arapça da konuşmak isteseydi, ingilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum.

YANLIŞ ANLAYAN VARSA ONLARDAN ÖZÜR DİLERİM

7- Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç.

8- Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı “ülkenin fay hatlarını kaşımak” Not: Bu arada kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan kadını yayından aldı VİDEO