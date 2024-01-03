Kurtlar Vadisi ile ilgili şaşırtan detay! Yıllarca fark edilmedi ama...

Türk dizi tarihine damga vuran mafya dizisi Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayın hayatına başladı.
2005 yılında final yapan dizi, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Derin devleti gözler önüne seren Kurtlar Vadisi, karakterleri ile de hafızalara kazınmıştır.
Polat Alemdar (Necati Şaşmaz), Elif Eylül (Özgü Namal), Aslan Akbey (Selçuk Yöntem), Süleyman Çakır ( Oktay Kaynarca), Memati Baş (Gürkan Uygun) gibi isimlerin rol aldığı dizi, hala adından söz ettiriyor.
Tekrar bölümleri dahi izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi, müzikleriyle de akıllarda yer etti.
Ancak diziye ilişkin ilginç bir gerçek, yıllar sonra dikkatleri çekti.
Zikir notaları
Gökhan Kırdar tarafından bestelenen ve düzenlenen Kurtlar Vadisi dizi jeneriği, zikirlerden alıntı çıktı.
Melodik formun bazı bölümlerinin Kadiri Tarikatının zikirlerinden alındığı öğrenildi.
Bu melodilere perküsyonlar da eşlik etti.