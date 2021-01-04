Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda? Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncuları

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda? Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncuları

Kurtlar Vadisi dizisi sevenleriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Yeniden başlayacağı açıklanan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili detaylar belli oldu. İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler..

Milyonların yıllarca seyrettiği efsane dizi Kurtlar Vadisi'nden hayranlarını sevindiren haber geldi. Son zamanlarda tekrar başlayacağı gündeme gelen dizinin akıbeti belli oldu.

Kurtlar Vadisi'nin 'elbette başlayacağı' açıklamasında bulunan Güllü Erhan'ın açıklamasından sonra, dizinin hangi isimle başlayacağı da açıklandı.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oldukça merak ediliyor. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler..

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 2021 yılında Şubat ayında Show TV'de başlayacak.

Henüz yayın günü belli olmadı fakat Kurtlar Vadisi'nin eski yayın günü Perşembe günleriydi. Kurtlar Vadisi Kaos da aynı şekilde Perşembe günü yayınlanabilir.

Henüz ekipten resmi bir açıklama gelmedi.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde dünyayı kaosa çevirecek olan yönetim şekli dizinin konusu olacak. Ancak kaostan kurtulma yöntemleri dizi içerisinde işlenecek.

Yine dizi içerinde bir kaos çıkması durumunda insanların hayatlarının nasıl değişeceği ve ellerinden nelerinin gideceği de ekranlara yansıtılacak.

Tüm bu gelişmelerin anlatılacağı Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 Şubat ayında yayınlanacak olan ilk bölümü diz izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."

Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."





KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

Kurtlar Vadisi ile özdeşleşmiş Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin kadrosunda yer alacak.

Dizinin diğer oyuncu kadrosu ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı.