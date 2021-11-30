Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat Alemdar'ın baş düşmanıydı! O isim dev bir projeyle dönüyor

Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat Alemdar'ın baş düşmanıydı! O isim dev bir projeyle dönüyor

Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ı buluşturan Son Nefesime Kadar adlı diziden bomba bir transfer haberi geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Gölge'si Ertan Saban, Son Nefesime Kadar'ın kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturacağı, senaryosunu ise Hatice Meryem'in kaleme aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu seçimleri de devam ediyor.

Özel hayatındaki sorunlarla başa çıkmaya çalışan bir polisin hikâyesini anlatan uyarlama dizi Son Nefesime Kadar ile ilgili yaşanan gelişmeler, dizi severler tarafından merak ediliyor.

Dizide Yeşilçay'ın oğlunu, müzikal yönü de olan yetenekli oyuncu Baran Bölükbaşı'nın canlandıracağı ortaya çıkmıştı. Ana kadrosunda Begüm Birgören'in de yer aldığı diziye son olarak Emre Bey dahil olmuştu.

Dizi için görüşülen isimlerden birinin İpek Filiz Yazıcı olduğu öğrenilirken diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

ERTAN SABAN NURGÜL YEŞİLÇAY'IN PARTNERİ OLDU

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar'ın azılı düşmanı Gölge karakteriyle adından söz ettiren Ertan Saban, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Saban, Pastel Film imzalı dizide Nurgül Yeşilçay'ın partnerine hayat verecek.

Nurgül Yeşilçay, dizide özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracak.