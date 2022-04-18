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    • Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'da! Usta isim diziye entrika katmaya geliyor

    Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'da! Usta isim diziye entrika katmaya geliyor

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Tayfun karakteriyle adından söz ettiren Tevfik Erman Kutlu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:44
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    Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'da! Usta isim diziye entrika katmaya geliyor

    Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu Mehmet Özgür, Toprak Sergen, Gizem Karaca'nın yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı dizinin oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

    Tevfik Erman Kutlu Alparslan: Büyük Selçuklu'da

    Başarılı oyuncu Tevfik Erman Kutlu, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

    Tevfik Erman Kutlu, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle heyecanı arşa çıkaran dizide ''Ferzat'' karakterine hayat verecek.

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Kurtlar Vadisi Pusu, Savaşçı gibi dizilerde rol alan Kutlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Tekin karakteriyle adından söz ettirmişti.

    Kurtlar Vadisi Pusu nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu da! Usta isim diziye entrika katmaya geliyor #1

    Kurtlar Vadisi Pusu nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu da! Usta isim diziye entrika katmaya geliyor #2


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