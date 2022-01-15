Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı Aşk Mantık İntikam'a geliyor! Esra ve Ozan'ın hayatı altüst olacak

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç, Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam, yaz dizisi olarak başlasa da sezon dizilerine kafa tutmayı başarıyor.

Reytinglerdeki başarı grafiğini her geçen hafta bir üst sıraya çıkaran Aşk Mantık İntikam dizisi art arda yaptığı transfer haberleriyle de adından söz ettririyor.

Burak Yörük ve Melisa Döngel'in hikayeleri bittiği için veda ettiği diziye iki yeni isim katıldı.

ELÇİN ATAMGÜÇ KADRODA

Bir döneme damgasını vuran ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Elçin Atamgüç Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna Nilgün karakteriyle dahil oldu.

Elçin Atamgüç, Aşk Mantık İntikam dizisinde Rüya'nın annesi Nilgün rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Nilgün karakteri; 50'li yaşlarında, oldukça zeki, kurnaz ve işgüzar bir kadındır. Nilgün’ün kızına Rüya ismini vermesinin sebebi; kendi gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirecek tek kurtarıcı olmasıdır. Zengin olma hayalleriyle yanıp tutuşan Nilgün’ün tek hedefi kızının ona getireceği zenginliği yaşamaktır.

SEBAHAT KUMAŞ ROLÜYLE ÇİLEDEN ÇIKARACAK

Öte yandan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Esma Hatun karakteriyle ünlenen Sebahat Kumaş da Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna fahil oldu.

Sebahat Kumaş'ın hayat vereceği Rüya karakteri; güzel, akıllı bir genç kadındır ve Ozan'ın okuduğu üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir.

Ancak Rüya kısa sürede zengin olmak, sınıf atlamak istemektedir. Ozan'a büyük bir hayranlık besleyen Rüya; Ozan'ın asistanlığı için açılan iş ilanını gördüğünde doğru zamanın geldiğini anlayıp, Ozan'ın güvenini kazanmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır.