Kurtlar Vadisi Pusu'nun yönetmeninden bomba bir dizi geliyor! Başrolde Yasak Elma'nın yıldızı var

Kurtlar Vadisi Pusu'nun yönetmeninden bomba bir dizi geliyor! Başrolde Yasak Elma'nın yıldızı var

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın yeni dizisi Balkan Ninnisi sete çıktı. Başrolünde Erdal Özyağcılar ve Emre Bey'in yer aldığı dizi, haziran ayında izleyicilerle buluşacak.

TRT, birbirinden kaliteli dizileri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu dizilerden biri de yönetmenliğini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği Balkan Ninnisi dizisi olacak.

TRT 1’in yaz sezonunda yayınlayacağı Balkan Ninnisi dizisinin başrollerinde Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Hasan Ali Kuyucu rolüyle akıllara kazınan Erdal Özyağcılar, Emre Bey, Özlem Türkad ve Merih Öztürk yer alıyor.

Çekimleri başladı

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Hamit Işık, Esma Koç ve Nurdan Tufai'nin birlikte kaleme aldığı Balkan Ninnisi dizisinin çekimleri, 15 Mayıs Pazar günü Üsküp'te başladı.

Konusuyla dikkat çeken projenin kadrosunda Gözde Çığacı, Süleyman Kara, Hakan Boyav, Deniz Gürkan, Kaan Turgut, Erman Saban, Jessica May ve Sarp Bozkurt yer alıyor.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini ele alan dizinin ilk bölümünün Haziran ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.