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    Kurtlar Vadisi, yeni adıyla izleyiciyle buluşacak

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni ismi olan "Kurtlar Vadisi Kaos" ile Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 02:12
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 02:13
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    Kurtlar Vadisi, yeni adıyla izleyiciyle buluşacak

    Yayınlandığı dönemlerde milyonlarca insanı ekranların başına toplayan ve dizideki karakterlerin isimlerinin yeni doğan çocuklara verildiği Kurtlar Vadisi, yeniden başlıyor.

    ADI "KURTLAR VADİSİ KAOS" OLACAK

    Show TV'de ekrana getirilecek olan "Kurtlar Vadisi Kaos" dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi.

    Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin, ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

    Kurtlar Vadisi, yeni adıyla izleyiciyle buluşacak #1

    HAYRANLARI BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

    Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.

    Kurtlar Vadisi, yeni adıyla izleyiciyle buluşacak #2

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