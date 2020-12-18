Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor? Kurtlar Vadisi Exxen’de mi yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan dijital dizi ve film platformu Exxen ile ilgili detaylar şekilleniyor. Son olarak Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekilip yayınlanması konusu gündeme geldi.

Netflix'e rakip olacak olan Exxen platformu ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 2021 Ocak ayınca yayın hayatına girmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın dijital dizi ve film platformu Exxen, heyecan uyandırmaya devam ediyor.

Son günlerde ortaya atılan iddialardan biri Kurtlar Vadisi dizisinin Exxen için yeniden çekileceği iddiası oldu.

Birçok izleyici arama motorunda Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Sorusunun yanıtını araştırdı. Peki Exxen’de Kurtlar Vadisi olacak mı? İşte detaylar…

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen isimli platform içerisinde Kurtlar Vadisi dizisinin yer alma ihtimalleri son zamanlarda gündemde yer alan konulardan bir tanesi oldu.

Fakat bu konu için hala resmi bir açıklama gelmedi. 15 Ocak 2003 tarihi ile Show TV ekranlarında yer almaya başlayan dizi Osman Sınav tarafından yayın hayatına devam eden mafya, aksiyon ve politik tarzdaki televizyon dizisi olarak ekranlara geldi.

İlk dört serilik dört sezonu ve 97 bölümden oluşan kısmı bu şekilde ekranlara gelmiştir. Dizi son sezonunda da Kanal D ekranlarında ekranlara gelmeye başladı.

Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır..

KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı 900 milyon lira yatırım yaptığı platform için başta Sihirli Annem olmak üzere bazı eski dizileri yeniden çekiyor. Kurtlar Vadisi’nin platformda olma ihtimali bile izleyenleri heyecanlandırmaya yeterken, Acun Medya ve Pana Film henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Ancak Acun Ilıcalı ile Kurtlar Vadisi fenomeni Polat Alemdar’ı Bebek Abbas isimli mekanda bir araya geldiği biliniyor. İkilinin bu temasının Exxen için Kurtlar Vadisi’ni tekrardan çekilmesi ile ilgili olduğuna dair ciddi iddialar bulunuyor.